Чтобы спасти свою жизнь, безрассудной эгоистичной волшебнице Мерлин приходится просить о помощи старшего брата Артура, который живет обычной семейной жизнью и давно забыл о колдовских способностях сестры. Вместе им предстоит бросить вызов непобедимой магической силе, но прежде — разобраться со старыми обидами и стать настоящей семьёй.

