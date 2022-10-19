Когда я тебя любил (сериал, 2015) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

Звезда «Императрицы Ки» Ха Джи-вон блистает в романтической дораме о парне и девушке, которые дружат со школьных лет, всячески отрицая истинную природу чувств друг к другу. О Ха На и Чхве Вон еще в старших классах решили, что между ними никогда не будет ничего, кроме дружбы. Однако их партнеры раз от раза не верят, что герои просто друзья, и все их любовные истории быстро заканчиваются. На этом фоне О Ха На и Чхве Вон заключают пари – кто первым вступит в брак до 35, заплатит другому крупную сумму. Указанный срок скоро истекает, поэтому Ха На делает все возможное, чтобы потенциальный союз Чхве Вона не состоялся, а он поступает с ней ровно так же. Куда заведут друзей эти игры, смотрите в дораме «Когда я тебя любил» (2015) на Wink.

