Когда ты мама. Серия 4
Wink
Сериалы
Когда ты мама
1-й сезон
4-я серия
9.12022, Когда ты мама. Серия 4
Мелодрама18+
Серия в подписке «Wink Всё в одном»

Когда ты мама (сериал, 2022) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Мелодрама о женщине и ее свекрови, которая винит невестку во всех проблемах. Марина очень любит своего мужа Евгения, а тот — свою мать. Свекровь же не в восторге от Марины и считает, что именно она виновата, что в их семье все еще нет детей. Чтобы исправить ситуацию, Марина и Евгений собираются прибегнуть к искусственному оплодотворению. Свекровь же склоняется к более радикальному решению — новой жене для сына. Кандидатка не заставила себя долго ждать, но у нее есть свои причины срочно выйти замуж. Сможет ли Лена найти счастье, расскажет сериал «Когда ты мама» (2022) — его можно смотреть онлайн на Wink.

Страна
Россия
Жанр
Мелодрама
Время
52 мин / 00:52

Рейтинг

7.1 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Когда ты мама»