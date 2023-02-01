Когда ты мама (сериал, 2022) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

Мелодрама о женщине и ее свекрови, которая винит невестку во всех проблемах. Марина очень любит своего мужа Евгения, а тот — свою мать. Свекровь же не в восторге от Марины и считает, что именно она виновата, что в их семье все еще нет детей. Чтобы исправить ситуацию, Марина и Евгений собираются прибегнуть к искусственному оплодотворению. Свекровь же склоняется к более радикальному решению — новой жене для сына. Кандидатка не заставила себя долго ждать, но у нее есть свои причины срочно выйти замуж. Сможет ли Лена найти счастье, расскажет сериал «Когда ты мама» (2022) — его можно смотреть онлайн на Wink.

