18+
Когда спадет пелена (сериал, 2023) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн
Хорошая девочка на содержании бизнесмена. Трогательная драма об искуплении вины. Полина живет в свое удовольствие — шикарный дом, дорогие подарки, любящий муж. Однако девушке претит роль красивой и дорогой игрушки, какой ее видит муж, ведь в школе она была лучшей ученицей и мечтала о карьере. Жизнь Полины резко меняется, когда за рулем нового внедорожника она сбивает Влада, отца двоих детей. Узнав, что парень потерял зрение и работу, виновница ДТП решает представиться соцработником, чтобы помочь незнакомцу. Сможет ли Полина спасти Влада и простить себя, узнаете в мелодраме «Когда спадет пелена» — сериал 2022 года смотреть онлайн можно на видеосервисе Wink уже сейчас!
Время48 мин / 00:48
Рейтинг
7.0 КиноПоиск
- РПРежиссёр
Руслан
Паушу
- ЛХАктриса
Любовь
Хацкевич
- Актёр
Родион
Галюченко
- Актёр
Павел
Крайнов
- АСАктёр
Андрей
Симонькин
- ЕРАктриса
Елена
Радевич
- ДКАктёр
Дмитрий
Калихов
- АБАктриса
Александра
Бабаскина
- ПРАктёр
Петр
Рабчевский
- АЗАктёр
Андрей
Зубков
- НПСценарист
Николай
Павлов
- РПСценарист
Руслан
Паушу
- МХПродюсер
Марина
Хрипунова
- Продюсер
Ирина
Босова
- ЛЖПродюсер
Людмила
Жигалова
- ЕШПродюсер
Екатерина
Швейко
- АДХудожник
Андрей
Дубинин