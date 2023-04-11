Когда спадет пелена (сериал, 2023) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

Хорошая девочка на содержании бизнесмена. Трогательная драма об искуплении вины. Полина живет в свое удовольствие — шикарный дом, дорогие подарки, любящий муж. Однако девушке претит роль красивой и дорогой игрушки, какой ее видит муж, ведь в школе она была лучшей ученицей и мечтала о карьере. Жизнь Полины резко меняется, когда за рулем нового внедорожника она сбивает Влада, отца двоих детей. Узнав, что парень потерял зрение и работу, виновница ДТП решает представиться соцработником, чтобы помочь незнакомцу. Сможет ли Полина спасти Влада и простить себя, узнаете в мелодраме «Когда спадет пелена» — сериал 2022 года смотреть онлайн можно на видеосервисе Wink уже сейчас!

