Когда спадет пелена. Серия 1
Wink
Сериалы
Когда спадет пелена
1-й сезон
1-я серия
9.32023, Когда спадет пелена. Серия 1
Мелодрама18+
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Когда спадет пелена (сериал, 2023) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Хорошая девочка на содержании бизнесмена. Трогательная драма об искуплении вины. Полина живет в свое удовольствие — шикарный дом, дорогие подарки, любящий муж. Однако девушке претит роль красивой и дорогой игрушки, какой ее видит муж, ведь в школе она была лучшей ученицей и мечтала о карьере. Жизнь Полины резко меняется, когда за рулем нового внедорожника она сбивает Влада, отца двоих детей. Узнав, что парень потерял зрение и работу, виновница ДТП решает представиться соцработником, чтобы помочь незнакомцу. Сможет ли Полина спасти Влада и простить себя, узнаете в мелодраме «Когда спадет пелена» — сериал 2022 года смотреть онлайн можно на видеосервисе Wink уже сейчас!

Страна
Россия
Жанр
Мелодрама
Время
48 мин / 00:48

Рейтинг

7.0 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Когда спадет пелена»