9.12025, Ключ от чужой жизни. Сезон 1. Серия 2
Мелодрама18+
Серия в подписке «Wink Всё в одном + START + AMEDIATEKA»
Ключ от чужой жизни (сериал, 2025) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 18+53 мин
Ключ от чужой жизни
Сезон 1 Серия 1
- 18+49 мин
Ключ от чужой жизни
Сезон 1 Серия 2
- 18+50 мин
Ключ от чужой жизни
Сезон 1 Серия 3
- 18+44 мин
Ключ от чужой жизни
Сезон 1 Серия 4
- 18+51 мин
Ключ от чужой жизни
Сезон 1 Серия 5
- 18+49 мин
Ключ от чужой жизни
Сезон 1 Серия 6
- 18+46 мин
Ключ от чужой жизни
Сезон 1 Серия 7
- 18+48 мин
Ключ от чужой жизни
Сезон 1 Серия 8
О сериале
Дарья и Кристина — сёстры-близнецы из детского дома, которых разлучили много лет назад. Дарью удочерила богатая семья, а Кристина осталась в приюте. Теперь Дарья — предпринимательница, а Кристина — замужняя мать двоих детей. Они встречаются вновь, когда Кристина попадает в аварию, а её сестру просят стать донором крови. Тем временем несостоявшийся жених Дарьи пытаться отобрать у неё бизнес, и сёстры объединяются, чтобы дать ему отпор.