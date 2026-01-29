Ключ от чужой жизни (сериал, 2025) смотреть онлайн

Дарья и Кристина — сёстры-близнецы из детского дома, которых разлучили много лет назад. Дарью удочерила богатая семья, а Кристина осталась в приюте. Теперь Дарья — предпринимательница, а Кристина — замужняя мать двоих детей. Они встречаются вновь, когда Кристина попадает в аварию, а её сестру просят стать донором крови. Тем временем несостоявшийся жених Дарьи пытаться отобрать у неё бизнес, и сёстры объединяются, чтобы дать ему отпор.

