WinkДетямКлубок и колючка1-й сезон4-я серия
Клубок и колючка (мультсериал, 2022) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн
8.22022, Клубок и колючка. Сезон 1. Серия 4
Мультсериалы, Развивающие18+
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О сериале
Клубок и Колючка — ежики-друзья. Они добрые и любознательные, а окружающий мир для них — неиссякаемый источник впечатлений. Но иногда ежики стесняются, сталкиваясь с чем-то новым, будь то большая лужа или приглашение на день рождения. Постепенно друзья понимают: робеть — это нормально, когда ты только знакомишься с миром вокруг!