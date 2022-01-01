Клубок и колючка (мультсериал, 2022) сезон 1 серия 20 смотреть онлайн бесплатно

Клубок и Колючка — ежики-друзья. Они добрые и любознательные, а окружающий мир для них — неиссякаемый источник впечатлений. Но иногда ежики стесняются, сталкиваясь с чем-то новым, будь то большая лужа или приглашение на день рождения. Постепенно друзья понимают: робеть — это нормально, когда ты только знакомишься с миром вокруг!



Сериал Клубок и колючка 1 сезон 20 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.