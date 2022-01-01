Клубок и колючка. Сезон 1. Серия 16
Wink
Детям
Клубок и колючка
1-й сезон
16-я серия

Клубок и колючка (мультсериал, 2022) сезон 1 серия 16 смотреть онлайн бесплатно

7.92022, Клубок и колючка. Сезон 1. Серия 16
Мультсериалы, Развивающие0+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Клубок и Колючка — ежики-друзья. Они добрые и любознательные, а окружающий мир для них — неиссякаемый источник впечатлений. Но иногда ежики стесняются, сталкиваясь с чем-то новым, будь то большая лужа или приглашение на день рождения. Постепенно друзья понимают: робеть — это нормально, когда ты только знакомишься с миром вокруг!

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Информация

Качество
Full HD
Жанры
Развивающие, Мультсериалы

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