WinkСериалыКлуб убийц1-й сезон4-я серия
2024, Murder Club
Триллеры18+
Контент станет доступным 03.05.2025
Клуб убийц (сериал, 2024) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн
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О сериале
Сотрудница полиции отпускает единственного свидетеля в деле о серийных убийствах. Она объединяется с бывшим профайлером, чтобы исправить свою ошибку и остановить убийцу, пока не стало слишком поздно.
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