Клуб убийц. Сезон 1. Серия 2
Wink
Сериалы
Клуб убийц
1-й сезон
2-я серия
2024, Murder Club
Триллеры18+

Контент станет доступным 03.05.2025

Клуб убийц (сериал, 2024) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Сотрудница полиции отпускает единственного свидетеля в деле о серийных убийствах. Она объединяется с бывшим профайлером, чтобы исправить свою ошибку и остановить убийцу, пока не стало слишком поздно.

Сериал Клуб убийц 1 сезон 2 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Франция, Бельгия
Жанр
Триллеры
Время
40 мин / 00:40

Рейтинг