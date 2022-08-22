Клуб мести. Сезон 1. Серия 9
Wink
Сериалы
Клуб мести
1-й сезон
9-я серия
9.12017, Avengers’ social club
Драма18+

Клуб мести (сериал, 2017) сезон 1 серия 9 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

У трeх взрослых женщин есть причины мстить - неблагодарным мужьям, жестокому обществу. Они организуют клуб мести, к которому присоединяется внебрачный сын мужа одной из них.

Страна
Южная Корея
Жанр
Драма
Время
67 мин / 01:07

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
8.0 IMDb