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Клуб мести
1-й сезон

Клуб мести (сериал, 2017) сезон 1 смотреть онлайн

9.22017, Avengers’ social club 12 серий
Драмы16+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

У трeх взрослых женщин есть причины мстить - неблагодарным мужьям, жестокому обществу. Они организуют клуб мести, к которому присоединяется внебрачный сын мужа одной из них.

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Информация

Страна
Южная Корея
Жанры
Драмы

Рейтинг

8.1 IMDb