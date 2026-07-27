Хладнокровный владыка демонов решает пощадить человеческого ребенка и воскрешает убитую им воительницу для воспитания малыша. «Клеватесс» (2025) — мрачное фэнтезийное аниме о том, что значит быть человеком.



Люди, живущие на материке Эдотея, не знают, как выглядит мир за пределами их владений. Все потому, что землями вокруг управляют четверо владык демонических зверей, среди которых — жестокий и хладнокровный Клеватесс. Однажды группа из 13 сильнейших героев отправляется в царство Клеватесса, чтобы расправиться со зверем, но вылазка заканчивается гибелью всех участников. Клеватесс нападает на столицу королевства Хайден и устраивает там кровавую бойню, пощадив лишь новорожденного принца. Демоническим владыкой двигает не жалость, а любопытство, однако он не знает, как растить и воспитывать человеческого ребенка. В поисках помощника он решает воскресить воительницу Алисию, участницу разгромленного им отряда героев. Девушка-нежить не может противиться воле нового господина и вынуждена покорно исполнять свою роль.



Какая судьба ждет юного принца и что демонический владыка поймет о людях, вы узнаете, когда будете смотреть аниме «Клеватесс» в подписке Amediateka на Wink.

