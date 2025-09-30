Киноклуб (сериал, 2025) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

Участнице клуба кинолюбителей приходится заново искать себя, когда она узнает, что ее друг скоро уезжает. Драмеди о позднем взрослении «Киноклуб» — сериал, сценаристкой и исполнительницей главной роли в котором выступила Эйми Лу Вуд из «Полового воспитания» и «Белого лотоса».



Иви и Ноа — лучшие друзья, и кажется, что для них нет ничего важнее, чем пятничный киноклуб. Вместе с другими киноманами из их маленького городка они смотрят фильмы, пускаются в жаркие споры, ведут задушевные разговоры и отлично проводят время. Однако Иви и Ноа долгое время избегали главного вопроса — есть ли между ними что-то, кроме любви к кино. Времени ответить на него совсем не остается: Ноа объявляет, что скоро уедет, оставив киноклуб и Иви в прошлом. Эта новость побуждает девушку наконец-то разобраться в своей жизни, чувствах и желаниях.



