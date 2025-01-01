Киноклуб (сериал, 2025) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Киноклуб. Сезон 1. Серия 1
Киноклуб
1-й сезон
1-я серия
2025, Film Club
Драма, Комедия18+
О сериале

Участнице клуба кинолюбителей приходится заново искать себя, когда она узнает, что ее друг скоро уезжает. Драмеди о позднем взрослении «Киноклуб» — сериал, сценаристкой и исполнительницей главной роли в котором выступила Эйми Лу Вуд из «Полового воспитания» и «Белого лотоса».

Иви и Ноа — лучшие друзья, и кажется, что для них нет ничего важнее, чем пятничный киноклуб. Вместе с другими киноманами из их маленького городка они смотрят фильмы, пускаются в жаркие споры, ведут задушевные разговоры и отлично проводят время. Однако Иви и Ноа долгое время избегали главного вопроса — есть ли между ними что-то, кроме любви к кино. Времени ответить на него совсем не остается: Ноа объявляет, что скоро уедет, оставив киноклуб и Иви в прошлом. Эта новость побуждает девушку наконец-то разобраться в своей жизни, чувствах и желаниях.

Страна
Великобритания
Жанр
Комедия, Драма
Время
30 мин / 00:30

Рейтинг