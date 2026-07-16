Гавр — главарь ОПГ из провинциального города, выходит из тюрьмы после 12 лет заключения. Гавр встречается с двумя друзьями и рассказывает им о плане, который родился у него в тюрьме: он понял, что его жизнь была очень насыщенной и о ней можно снять интересное кино. Гавр считает, что его фильм про бандитов будет правдивым, а значит — наверняка успешным.

