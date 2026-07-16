Кино про бандитов. Сезон 1. Серия 3
Wink
Сериалы
Кино про бандитов
1-й сезон
3-я серия
2023, Кино про бандитов. Сезон 1. Серия 3
Комедия, Криминал18+
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Кино про бандитов (сериал, 2023) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Гавр — главарь ОПГ из провинциального города, выходит из тюрьмы после 12 лет заключения. Гавр встречается с двумя друзьями и рассказывает им о плане, который родился у него в тюрьме: он понял, что его жизнь была очень насыщенной и о ней можно снять интересное кино. Гавр считает, что его фильм про бандитов будет правдивым, а значит — наверняка успешным.

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Криминал
Время
47 мин / 00:47

Рейтинг

6.8 КиноПоиск