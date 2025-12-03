Хуниор Леандро Сарате vs Нокаут Си-Пи Фрешмарт (сериал, 2025) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

WinkСериалыХуниор Леандро Сарате vs Нокаут Си-Пи Фрешмарт1-й сезонВиктор Нагби vs Тунхуэй Ли
Хуниор Леандро Сарате vs Нокаут Си-Пи Фрешмарт
О сериале
Бывший чемпион мира WBA в минимальном весе Тамманун Ньомтронг, который дерется под псевдонимом «Нокаут Си-Пи Фрешмарт», поднялся в первый наилегчайший дивизион и сразу получил титульный бой против Хуниора Леандро Сарате! Боксер из Таиланда замахнулся на вакантный пояс WBC, принадлежавший Карлосу Канисалесу – венесуэлец завоевал чемпионство в августе 2025 года, но отказался от защиты. А Тамманун, к слову, когда-то аж 12 раз отстоял мировой титул, которым владел восемь лет, став самым долгоиграющим чемпионом мира в истории минимального веса! Поединок состоится в родной стране Фрешмарта. Исход предопределен?