Хуниор Леандро Сарате vs Нокаут Си-Пи Фрешмарт (сериал, 2025) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

Бывший чемпион мира WBA в минимальном весе Тамманун Ньомтронг, который дерется под псевдонимом «Нокаут Си-Пи Фрешмарт», поднялся в первый наилегчайший дивизион и сразу получил титульный бой против Хуниора Леандро Сарате! Боксер из Таиланда замахнулся на вакантный пояс WBC, принадлежавший Карлосу Канисалесу – венесуэлец завоевал чемпионство в августе 2025 года, но отказался от защиты. А Тамманун, к слову, когда-то аж 12 раз отстоял мировой титул, которым владел восемь лет, став самым долгоиграющим чемпионом мира в истории минимального веса! Поединок состоится в родной стране Фрешмарта. Исход предопределен?

