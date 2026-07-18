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2025, Хрупкие убийцы. Сезон 1. Серия 2
Документальный18+
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Хрупкие убийцы (сериал, 2025) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн
О сериале
Психологи различают шесть типов женщин-убийц: мстительница, ангел смерти, кровавая барыня, мачеха Белоснежки, черная вдова и корыстная убийца. Журналист Оксана Щербакова побывает в женских колониях, покажет быт и расскажет о нескольких преступных типажах на примере реальных осужденных женщин — в том числе, самой жестокой серийной убийцы в России.