Психологи различают шесть типов женщин-убийц: мстительница, ангел смерти, кровавая барыня, мачеха Белоснежки, черная вдова и корыстная убийца. Журналист Оксана Щербакова побывает в женских колониях, покажет быт и расскажет о нескольких преступных типажах на примере реальных осужденных женщин — в том числе, самой жестокой серийной убийцы в России.

