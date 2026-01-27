Хранители слов. Сезон 1. Серия 1
Wink
Детям
Хранители слов
1-й сезон
1-я серия
8.32025, Хранители слов. Сезон 1. Серия 1
Мультсериалы, Для самых маленьких0+
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Хранители слов (мультсериал, 2025) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Веселые зайцы путешествуют во времени, чтобы изучить, как разные слова появлялись на свет. Красочный мультик «Хранители слов» — познавательная приключенческая фантастика для юных зрителей.

У зайцев-волшебников есть особый талант — они чувствуют, когда слова оказываются в опасности. Ведь для слова нет ничего страшнее, чем полное забвение. Чтобы избежать катастрофы, дружные зайцы скачут по эпохам и временам в поисках корней слов, которым грозит забвение, оказываясь в древних государствах, на пиратском корабле и даже в космосе.

Присоединиться к их увлекательным похождениям позволят «Хранители слов». Мультфильм о чудесах этимологии доступен в онлайн-кинотеатре Wink.

Страна
Россия
Жанр
Приключения, Фэнтези, Мультсериалы, Для самых маленьких
Качество
Full HD
Время
5 мин / 00:05

Рейтинг

8.3 КиноПоиск