Хранители слов 1 сезон
Хранители слов (мультсериал, 2025) смотреть онлайн
О сериале
Веселые зайцы путешествуют во времени, чтобы изучить, как разные слова появлялись на свет. Красочный мультик «Хранители слов» — познавательная приключенческая фантастика для юных зрителей.
У зайцев-волшебников есть особый талант — они чувствуют, когда слова оказываются в опасности. Ведь для слова нет ничего страшнее, чем полное забвение. Чтобы избежать катастрофы, дружные зайцы скачут по эпохам и временам в поисках корней слов, которым грозит забвение, оказываясь в древних государствах, на пиратском корабле и даже в космосе.
Присоединиться к их увлекательным похождениям позволят «Хранители слов». Мультфильм о чудесах этимологии доступен в онлайн-кинотеатре Wink.