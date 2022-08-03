Хозяйка (сериал, 1995) сезон 1 серия 56 смотреть онлайн бесплатно

Хозяйка. Сезон 1. Серия 56
8.71995, La dueña
Драма, Мелодрама12+

Рехина Вильяреаль - молодая девушка, и кажется, что жизнь ей улыбается. Она очень красива и богата. Живет вместе со своей тетей Беренисе, которую любит как родную мать и двоюродной сестрой Лаурой, которая ненавидит Рехину и очень ей завидует. Но когда жених Рехины, Маурисио, бросает ее прямо у алтаря, она превращается из милой и доброй девушки в женщину авторитарную и холодную. Она уезжает жить в свое имение Лос Каскабелес и там знакомится с Хосе Мария, который живет в соседнем имении. Со временем все люди, живущие в округе начинают ненавидеть Рехину. Для этого все делает управляющий ее имением, Макарио. Но она об этом ничего не знает. Хосе Мария, все равно влюбляется в Рехину. И постепенно, крепость, которую Рехина построила вокруг своего сердца, рушится.

Страна
Мексика
Жанр
Драма, Мелодрама
Качество
SD
Время
45 мин / 00:45

Рейтинг

7.5 КиноПоиск
7.9 IMDb