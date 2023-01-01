Хозяйка (сериал, 1995) смотреть онлайн

Сюжет

Можно ли вновь открыть свое сердце, если однажды оно было разбито? Сериал о мексиканской страсти на фоне ранчо и гор.



Рехине Вильяреаль улыбается жизнь: богатство, красота, любимый мужчина — у нее есть все, что нужно дл�я счастья. Однако жених бросает ее у алтаря, и жизнь девушки рушится в один миг. Одна в своем горе, она уезжает на ранчо Лос Каскабелес, чтобы скрыться от позора. Рехина не хочет никого видеть, ведет себя неприветливо и грубо, и все в округе решают, что с девушкой невозможно общаться. Все, кроме ее соседа Хосе, который, несмотря на внешнюю суровость Рехины, совсем не против узнать ее поближе...



Сможет ли красавица с разбитым сердцем снова позволить себе любить и быть любимой? Об этом расскажет многосерийная мелодрама «Хозяйка» — сериал смотреть онлайн в хорошем качестве можно на нашем видеосервисе.



Все сезоны сериала Хозяйка смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.