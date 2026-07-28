Невеста будущего короля и ее главная соперница меняются телами. Аниме «Хоть я и бездарная злодейка» — фэнтезийное приключение о причудливом переплетении двух судеб.



Пять знатных семей богатого королевства испокон веков следуют древней традиции, согласно которой юные девушки с ранних лет готовятся стать королевскими женами. На этот раз фавориткой наследного принца становится прекрасная Линлинь. Ее соперница, коварная Хуэйюэ, замышляет недоброе перед скорой свадьбой. Злодейка использует сильное заклинание, из-за которого девушки меняются телами. Теперь Линлинь в теле Хуэйюэ оказывается в темнице, ожидая приговора за попытку «собственного» убийства, в то время как злодейка Хуэйюэ в теле Линлинь наслаждается всеобщим обожанием. Вот только Хуэйюэ даже представить не могла, насколько слабым будет ее новое тело, а Линлинь первый раз в жизни ощущает настоящую свободу от болезни.



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