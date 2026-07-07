В одной далёкой-далёкой стране есть традиция — выбирать императрицу из пяти дев, воспитанных в главных аристократических семьях. Красавица и «придворная бабочка» Рэирин была в одном шаге от того, чтобы стать главной женщиной в королевстве, но завистливая «придворная крыса» Кэигэцу использовала древнюю магию, чтобы поменяться с ней телами. Теперь Рэирин предстоит не только отомстить завистнице и вернуть свою прежнюю жизнь, но и доказать всем окружающим, что прекрасная душа видна сквозь любую внешность.

