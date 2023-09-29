В небольшом провинциальном городишке, расположенном на окраине Бельгии, жили «хорошие люди». Он – благопристойный сотрудник правопорядка, а она – талантливый косметолог. Их жизнь была благополучной и текла в мирном и спокойном темпе, пока однажды семья не оказалась на грани банкротства. Оказавшись перед лицом остаться без крыши над головой, Том и Линда впервые в жизни решили пойти против совести и нарушить закон. Однако их идеально спланированная афера неожиданно пошла не по плану.

