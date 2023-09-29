Хорошие люди. Сезон 1. Серия 4
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Хорошие люди (сериал, 2022) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

7.92022, Des gens bien
Комедия, Криминал18+

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О сериале

В небольшом провинциальном городишке, расположенном на окраине Бельгии, жили «хорошие люди». Он – благопристойный сотрудник правопорядка, а она – талантливый косметолог. Их жизнь была благополучной и текла в мирном и спокойном темпе, пока однажды семья не оказалась на грани банкротства. Оказавшись перед лицом остаться без крыши над головой, Том и Линда впервые в жизни решили пойти против совести и нарушить закон. Однако их идеально спланированная афера неожиданно пошла не по плану.

Страна
Бельгия
Жанр
Комедия, Криминал
Качество
Full HD
Время
48 мин / 00:48

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
7.2 IMDb