WinkСериалыХорошие люди1-й сезон3-я серия
Хорошие люди (сериал, 2022) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн
7.92022, Des gens bien
Комедия, Криминал18+
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О сериале
В небольшом провинциальном городишке, расположенном на окраине Бельгии, жили «хорошие люди». Он – благопристойный сотрудник правопорядка, а она – талантливый косметолог. Их жизнь была благополучной и текла в мирном и спокойном темпе, пока однажды семья не оказалась на грани банкротства. Оказавшись перед лицом остаться без крыши над головой, Том и Линда впервые в жизни решили пойти против совести и нарушить закон. Однако их идеально спланированная афера неожиданно пошла не по плану.
Рейтинг
7.0 КиноПоиск
7.2 IMDb