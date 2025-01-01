Холодные воды (сериал, 2025) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Лондонская семья переезжает в сельскую Шотландию, но вскоре обнаруживает, что их соседи хранят мрачную тайну. Триллер «Холодные воды» — сериал о человеческом гневе с Эндрю Линкольном из «Ходячих мертвецов».



Джон ведет домашние дела и воспитывает детей, пока его жена Фиона работает в ресторане шеф-поваром. Это вызывает в нем чувство неполноценности, обостряя проблемы с гневом. Однажды он предлагает всей семье переехать из шумного Лондона в Шотландию. Фиона соглашается, и так они заселяются в новый дом вдали от городской суеты. Их соседи Томми и Ребекка — на первый взгляд добрые люди. Однако у Фионы возникают тревожные опасения из-за дружбы, завязавшейся между ее мужем и Томми. Ярость, которую так долго подавлял в себе Джон, в какой-то момент вырывается наружу. Это приводит к ужасающим последствиям, и теперь Джон у своего соседа в большом долгу.



