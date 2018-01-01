Wink
Сериалы
Холодные воды
Актёры и съёмочная группа сериала «Холодные воды»

Режиссёры

Эндрю Камминг

Andrew Cumming
Режиссёр
Ли Хейвен Джонс

Lee Haven Jones
Режиссёр

Актёры

Индира Варма

Indira Varma
АктрисаFiona
Эндрю Линкольн

Andrew Lincoln
АктёрJohn
Ив Майлс

Eve Myles
АктрисаRebecca
Юэн Бремнер

Ewen Bremner
АктёрTommy
Эбигейл Лаури

Abigail Lawrie
Актриса
Лорн Макдональд

Lorn Macdonald
Актёр

Сценаристы

Дэвид Айрлэнд

David Ireland
Сценарист

Продюсеры

Брайан Коффи

Brian Coffey
Продюсер
Дэвид Айрлэнд

David Ireland
Продюсер
Эндрю Линкольн

Andrew Lincoln
Продюсер