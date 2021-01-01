Хитрости. Сезон 1. Серия 4
Wink
Сериалы
Хитрости
1-й сезон
4-я серия
8.32021, Hacks
Драмы, Комедии18+

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Хитрости (сериал, 2021) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

Сюжет

Дебора Вэнс — легенда стендапа и звезда Лас-Вегаса. Однако даже таким глыбам порой нужно как-то освежать свою программу. В погоне за более молодой аудиторией агент Деборы нанимает ей помощницу, неопытную комедиантку Аву. Смогут ли два разных поколения договориться и высечь из своих споров настоящий юмор?

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Информация

Страна
США
Жанры
Комедии, Драмы

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
8.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Хитрости»