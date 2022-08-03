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Хитрости
1-й сезон

Хитрости (сериал, 2021) сезон 1 смотреть онлайн

8.32021, Hacks 10 серий
Драма, Комедия18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Дебора Вэнс — легенда стендапа и звезда Лас-Вегаса. Однако даже таким глыбам порой нужно как-то освежать свою программу. В погоне за более молодой аудиторией агент Деборы нанимает ей помощницу, неопытную комедиантку Аву. Смогут ли два разных поколения договориться и высечь из своих споров настоящий юмор?

Страна
США
Жанр
Комедия, Драма

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
8.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Хитрости»