Хилер. Серия 16
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Хилер
1-й сезон
16-я серия

Хилер (сериал, 2014) сезон 1 серия 16 смотреть онлайн бесплатно

9.42014, Hilreo
Триллер, Детектив16+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Ночной курьер Со Чжон Ху — настоящий профессионал своего дела. Ему подвластны самые сложные поручения, поэтому он получил прозвище Хилер. Однажды на Ху выходит молодая журналистка Чхе Ен Шин, мечтающая сделать репортаж про таинственного Хилера. Героев ждет множество совместных приключений.

Страна
Южная Корея
Жанр
Мелодрама, Детектив, Триллер
Качество
Full HD
Время
58 мин / 00:58

Рейтинг

8.5 КиноПоиск
8.4 IMDb