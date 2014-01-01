Хилер (сериал, 2014) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

Ночной курьер Со Чжон Ху — настоящий профессионал своего дела. Ему подвластны самые сложные поручения, поэтому он получил прозвище Хилер. Однажды на Ху выходит молодая журналистка Чхе Ен Шин, мечтающая сделать репортаж про таинственного Хилера. Героев ждет множество совместных приключений.



