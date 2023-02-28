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Хэдшот (сериал, 2022) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн
О сериале
Мечтающий о профессиональной карьере в киберспорте школьник начинает видеть своего аватара из онлайн-шутера в реальной жизни — молодежное драмеди с Артемом Кошманом и Романом Курцыным. Старшеклассник Денис стремится попасть в большой киберспорт, но его мать не понимает стремлений сына. Школу он ненавидит, в том числе из-за одноклассников, которые не упускают возможности над ним поиздеваться. Однажды, сильно поссорившись с беременной матерью и будущим отчимом, Денис решает прыгнуть с крыши, но его останавливает IIIPAM — аватар парня из любимой игры. Теперь IIIPAM сопровождает его везде и даже заставляет сыграть на деньги со своим главным обидчиком Ярославом. Этот матч станет для них поворотным. Чем все закончится, узнаете из сериала 2022 года «Хэдшот» — смотреть его в хорошем качестве онлайн можно в видеосервисе Wink.
СтранаРоссия
ЖанрКомедия, Фантастика, Драма
Время46 мин / 00:46
Рейтинг
- ВБРежиссёр
Владимир
Битоков
- Актёр
Артём
Кошман
- Актёр
Роман
Курцын
- АМАктриса
Алёна
Митрошина
- Актёр
Иван
Непомнящий
- ДААктёр
Даниял
Алисултанов
- Актриса
Василиса
Перелыгина
- Актриса
Полина
Кутепова
- ОСАктриса
Ольга
Смирнова
- АКАктёр
Александр
Кудин
- ЕДАктёр
Егор
Дрозд
- Сценарист
Андрей
Курганов
- НЛСценарист
Никита
Лазаренко
- Продюсер
Сергей
Мелькумов
- НКПродюсер
Наталья
Коткова
- АТПродюсер
Антон
Токтонов
- ИФПродюсер
Иван
Филиппов
- ТШХудожник
Тимур
Шагиахмедов
- Художница
Татьяна
Сударьянто
- АЧМонтажёр
Александр
Чудинов
- ЭМОператор
Эдуард
Мошкович
- ТТКомпозитор
Тео
Тао