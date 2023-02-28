Мечтающий о профессиональной карьере в киберспорте школьник начинает видеть своего аватара из онлайн-шутера в реальной жизни — молодежное драмеди с Артемом Кошманом и Романом Курцыным. Старшеклассник Денис стремится попасть в большой киберспорт, но его мать не понимает стремлений сына. Школу он ненавидит, в том числе из-за одноклассников, которые не упускают возможности над ним поиздеваться. Однажды, сильно поссорившись с беременной матерью и будущим отчимом, Денис решает прыгнуть с крыши, но его останавливает IIIPAM — аватар парня из любимой игры. Теперь IIIPAM сопровождает его везде и даже заставляет сыграть на деньги со своим главным обидчиком Ярославом. Этот матч станет для них поворотным. Чем все закончится, узнаете из сериала 2022 года «Хэдшот» — смотреть его в хорошем качестве онлайн можно в видеосервисе Wink.



