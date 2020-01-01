Хаммарвик (сериал, 2020) сезон 3 серия 1 смотреть онлайн
7.62020, Lyckoviken
Драма, Криминал18+
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О сериале
Сотрудница полиции возвращается в свой родной город Хаммарвик на похороны матери. Она рассчитывает остаться там всего на несколько дней, но неожиданно в городе обнаруживают тело молодой женщины, и героиня решает задержаться, чтобы расследовать произошедшее.
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Рейтинг
4.4 IMDb