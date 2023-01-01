Хаммарвик
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Хаммарвик

Хаммарвик (сериал, 2020) смотреть онлайн

7.52020, Lyckoviken 1 сезон
Драмы, Криминал18+
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Сезоны и серии

4-й сезон

Сюжет

Сотрудница полиции возвращается в свой родной город Хаммарвик на похороны матери. Она рассчитывает остаться там всего на несколько дней, но неожиданно в городе обнаруживают тело молодой женщины, и героиня решает задержаться, чтобы расследовать произошедшее.

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Рейтинг

4.4 IMDb