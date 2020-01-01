Хаммарвик. Сезон 1. Серия 7
Wink
Сериалы
Хаммарвик
1-й сезон
7-я серия

Хаммарвик (сериал, 2020) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн

7.62020, Lyckoviken
Драма, Криминал18+
Серия в подписке «КиноVIP + viju»

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон3-й сезон4-й сезон

О сериале

Сотрудница полиции возвращается в свой родной город Хаммарвик на похороны матери. Она рассчитывает остаться там всего на несколько дней, но неожиданно в городе обнаруживают тело молодой женщины, и героиня решает задержаться, чтобы расследовать произошедшее.

Сериал Хаммарвик 1 сезон 7 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Швеция
Жанр
Криминал, Драма
Время
41 мин / 00:41

Рейтинг

4.4 IMDb