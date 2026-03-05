Хадсон и Рекс (сериал, 2019) сезон 2 серия 9 смотреть онлайн

Трудовые будни канадского детектива и его незаменимого напарника — полицейского пса, который всегда готов прийти на помощь. «Хадсон и Рекс» — сериал о дружбе собаки и человека, ставший канадским ремейком «Комиссара Рекса».



Чарли Хадсон разводится с женой и возвращается в город Сент-Джонс, где устраивается детективом в местную полицию. Здесь ему в напарники достается Рекс — специально натренированная немецкая овчарка из кинологического отдела. Хадсон, впечатленный умениями пса, делает Рекса частью команды по особо тяжким преступлениям. Острый нюх и чуткий слух делают Рекса незаменимым в расследованиях.



Какие дела придется раскрыть необычному полицейскому дуэту


