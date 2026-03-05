Хадсон и Рекс. Сезон 2. Серия 2
Wink
Сериалы
Хадсон и Рекс
2-й сезон
2-я серия
2019, Hudson & Rex
Драма, Криминал18+

Эта серия пока недоступна

Хадсон и Рекс (сериал, 2019) сезон 2 серия 2 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон

О сериале

Трудовые будни канадского детектива и его незаменимого напарника — полицейского пса, который всегда готов прийти на помощь. «Хадсон и Рекс» — сериал о дружбе собаки и человека, ставший канадским ремейком «Комиссара Рекса».

Чарли Хадсон разводится с женой и возвращается в город Сент-Джонс, где устраивается детективом в местную полицию. Здесь ему в напарники достается Рекс — специально натренированная немецкая овчарка из кинологического отдела. Хадсон, впечатленный умениями пса, делает Рекса частью команды по особо тяжким преступлениям. Острый нюх и чуткий слух делают Рекса незаменимым в расследованиях.

Какие дела придется раскрыть необычному полицейскому дуэту, вы узнаете, когда будете смотреть «Хадсон и Рекс» на Wink.

Страна
Канада
Жанр
Криминал, Драма, Детектив

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
7.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Хадсон и Рекс»