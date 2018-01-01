Wink
Хадсон и Рекс
Актёры и съёмочная группа сериала «Хадсон и Рекс»

Режиссёры

Фелипе Родригез

Felipe Rodriguez
Режиссёр
Джон Ватчер

John Vatcher
Режиссёр
Элинор Линдо

Eleanore Lindo
Режиссёр
Харви Кросслэнд

Harvey Crossland
Режиссёр
Диан Фоли

Deanne Foley
Режиссёр
Т.Дж. Скотт

T.J. Scott
Режиссёр
Элисон Рейд

Alison Reid
Режиссёр
Марс Хородуски

Mars Horodyski
Режиссёр
Адриана Маггс

Adriana Maggs
Режиссёр
Шэрон М. Льюис

Sharon Lewis
Режиссёр
Питер Митчелл

Peter Mitchell
Режиссёр

Актёры

Джон Рирдон

John Reardon
Актёр
Мэйко Нгуен

Mayko Nguyen
Актриса
Кевин Ханчард

Kevin Hanchard
Актёр
Джастин Келли

Justin Kelly
Актёр
Бриджет Уэрхем

Bridget Wareham
Актриса
Эндрю Бушелл

Andrew Bushell
Актёр
Ланетт Уэр

Lanette Ware
Актриса
Рэйвен Дауда

Raven Dauda
Актриса
Аманда Экьюри

Amanda Arcuri
Актриса
Алан Дойл

Alan Doyle
Актёр
Николь Андерхэй

Nicole Underhay
Актриса

Сценаристы

Кен Куперус

Ken Cuperus
Сценарист
Джозеф Миландо

Joseph Milando
Сценарист
Элин Квон

Elyne Quan
Сценарист
Алекс Пагсли

Alex Pugsley
Сценарист

Продюсеры

Патрик Кассаветти

Patrick Cassavetti
Продюсер
Лиза Портер

Lisa Porter
Продюсер
Скотт Гарви

Scott Garvie
Продюсер

Художники

Ксавьер Жорж

Xavier Georges
Художник
Глен Чарльз Лэндри

Glen Charles Landry
Художник

Монтажёры

Марк Сандерс

Mark Sanders
Монтажёр
Крэйг Уэбстер

Craig Webster
Монтажёр

Композиторы

Гари Кофтинофф

Gary Koftinoff
Композитор