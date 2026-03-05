Хадсон и Рекс. Сезон 1. Серия 15
Wink
Сериалы
Хадсон и Рекс
1-й сезон
15-я серия
9.12019, Hudson & Rex
Драма, Криминал18+

Хадсон и Рекс (сериал, 2019) сезон 1 серия 15 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон

О сериале

Трудовые будни канадского детектива и его незаменимого напарника — полицейского пса, который всегда готов прийти на помощь. «Хадсон и Рекс» — сериал о дружбе собаки и человека, ставший канадским ремейком «Комиссара Рекса».

Чарли Хадсон разводится с женой и возвращается в город Сент-Джонс, где устраивается детективом в местную полицию. Здесь ему в напарники достается Рекс — специально натренированная немецкая овчарка из кинологического отдела. Хадсон, впечатленный умениями пса, делает Рекса частью команды по особо тяжким преступлениям. Острый нюх и чуткий слух делают Рекса незаменимым в расследованиях.

Какие дела придется раскрыть необычному полицейскому дуэту, вы узнаете, когда будете смотреть «Хадсон и Рекс» на Wink.

Страна
Канада
Жанр
Криминал, Драма, Детектив
Качество
Full HD
Время
41 мин / 00:41

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
7.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Хадсон и Рекс»