Кевин может пойти к черту (сериал, 2021) сезон 2 серия 4 смотреть онлайн
О сериале
Убийство Кевина не удалось, но Эллисон не оставляет попыток сбежать из ситкома. Чем закончатся ее злоключения, расскажет сериал «Кевин может пойти к черту» — 2 сезон смотреть онлайн в подписке Amediateka можно на нашем сервисе Wink.
Второй сезон подхватывает события предыдущего. Эллисон и Пэтти связывают потерявшего сознание Нила и запирают в подвале. Когда он приходит в себя, Пэтти решается отвезти его в больницу, несмотря на протесты Эллисон. Тем временем Кевин вместе с отцом снимает рекламный ролик к своей предвыборной кампании, который позже становится вирусным. В результате Кевин получает статус местной знаменитости, и Эллисон в отчаянии решается инсценировать собственную смерть. Для этого она обращается за помощью к частному детективу.
С какими препятствиями ей придется столкнуться теперь, вы узнаете, включив «Кевин может пойти к черту» — сериал, 2 сезон которого смотреть онлайн можно на Wink в подписке Amediateka.
Рейтинг
- ОРРежиссёр
Османи
Родригес
- ВАРежиссёр
Валери
Армстронг
- КДРежиссёр
Крэйг
ДиГрегорио
- ЭМАктриса
Энни
Мерфи
- МХАктриса
Мэри
Холлис Инбоден
- ЭПАктёр
Эрик
Петерсон
- АБАктёр
Алекс
Бонифер
- БХАктёр
Брайан
Хау
- РЛАктёр
Рэймонд
Ли
- ДДАктриса
Джейми
Денбо
- ОРАктёр
Османи
Родригес
- РЛАктёр
Робин
Лорд Тейлор
- ВАСценарист
Валери
Армстронг
- ШАСценарист
Шукри
Абди
- ЛДСценарист
Линди
Джамил Гомез
- КШПродюсер
Ким
Шервуд
- ВАПродюсер
Валери
Армстронг
- ТФХудожник
Тони
Фаннинг
- ДБХудожник
Джеймс
Боленбо
- ИВМонтажёр
Иван
Виктор
- МКМонтажёр
Мойра
Кори
- АКОператор
Адриан
Коррейя
- ШМОператор
Шеннон
Мэдден
- КДКомпозитор
Кигэн
Девитт