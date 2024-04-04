Кевин может пойти к черту (сериал, 2021) сезон 2 серия 4 смотреть онлайн

Убийство Кевина не удалось, но Эллисон не оставляет попыток сбежать из ситкома. Чем закончатся ее злоключения, расскажет сериал «Кевин может пойти к черту» — 2 сезон смотреть онлайн в подписке Amediateka можно на нашем сервисе Wink.



Второй сезон подхватывает события предыдущего. Эллисон и Пэтти связывают потерявшего сознание Нила и запирают в подвале. Когда он приходит в себя, Пэтти решается отвезти его в больницу, несмотря на протесты Эллисон. Тем временем Кевин вместе с отцом снимает рекламный ролик к своей предвыборной кампании, который позже становится вирусным. В результате Кевин получает статус местной знаменитости, и Эллисон в отчаянии решается инсценировать собственную смерть. Для этого она обращается за помощью к частному детективу.



С какими препятствиями ей придется столкнуться теперь, вы узнаете, включив «Кевин может пойти к черту» — сериал, 2 сезон


