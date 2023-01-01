Кевин может пойти к черту (сериал, 2021) смотреть онлайн

Сюжет

Несчастная жена решает расправиться с мужем, превратившим ее жизнь в кошмар. Комедийно-драматический сериал с Энни Мерфи из «Шиттс Крик» в главной роли.



Эллисон ненавидит свою жизнь. Ее муж, грубый и инфантильный кабельщик Кевин, считает, что она должна обслуживать каждую его прихоть, и не воспринимает жену всерьез. Их совместная жизнь превратилась в рутину, напоминающую плохой ситком, где Эллисон остается только саркастически комментировать происходящее куда-то в сторону. Окружающие используют ее как прислугу, не забывая жестоко подшутить над ней, при этом сама Эллисон регулярно сталкивается с последствиями «гениальных» планов мужа, его друзей и родственник�ов. Когда она узнает, что Кевин потратил все их сбережения, мечты о лучшей жизни окончательно рушатся, и Эллисон начинает вынашивать новый план — убийство.



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