Кевин может пойти к черту (сериал, 2021) смотреть онлайн
- 18+43 мин
Кевин может пойти к черту
Сезон 1 Серия 1
- 18+44 мин
Кевин может пойти к черту
Сезон 1 Серия 2
- 18+42 мин
Кевин может пойти к черту
Сезон 1 Серия 3
- 18+41 мин
Кевин может пойти к черту
Сезон 1 Серия 4
- 18+42 мин
Кевин может пойти к черту
Сезон 1 Серия 5
- 18+41 мин
Кевин может пойти к черту
Сезон 1 Серия 6
- 18+41 мин
Кевин может пойти к черту
Сезон 1 Серия 7
- 18+42 мин
Кевин может пойти к черту
Сезон 1 Серия 8
Сюжет
Несчастная жена решает расправиться с мужем, превратившим ее жизнь в кошмар. Комедийно-драматический сериал с Энни Мерфи из «Шиттс Крик» в главной роли.
Эллисон ненавидит свою жизнь. Ее муж, грубый и инфантильный кабельщик Кевин, считает, что она должна обслуживать каждую его прихоть, и не воспринимает жену всерьез. Их совместная жизнь превратилась в рутину, напоминающую плохой ситком, где Эллисон остается только саркастически комментировать происходящее куда-то в сторону. Окружающие используют ее как прислугу, не забывая жестоко подшутить над ней, при этом сама Эллисон регулярно сталкивается с последствиями «гениальных» планов мужа, его друзей и родственник�ов. Когда она узнает, что Кевин потратил все их сбережения, мечты о лучшей жизни окончательно рушатся, и Эллисон начинает вынашивать новый план — убийство.
Сумеет ли она претворить его в жизнь, расскажет сериал «Кевин может пойти к черту» 2021 года, смотреть онлайн который можно в подписке Amediateka на Wink.
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Информация
Рейтинг
- ОРРежиссёр
Османи
Родригес
- ВАРежиссёр
Валери
Армстронг
- КДРежиссёр
Крэйг
ДиГрегорио
- ЭМАктриса
Энни
Мерфи
- МХАктриса
Мэри
Холлис Инбоден
- ЭПАктёр
Эрик
Петерсон
- АБАктёр
Алекс
Бонифер
- БХАктёр
Брайан
Хау
- РЛАктёр
Рэймонд
Ли
- ДДАктриса
Джейми
Денбо
- ОРАктёр
Османи
Родригес
- РЛАктёр
Робин
Лорд Тейлор
- ВАСценарист
Вале�ри
Армстронг
- ШАСценарист
Шукри
Абди
- ЛДСценарист
Линди
Джамил Гомез
- КШПродюсер
Ким
Шервуд
- ВАПродюсер
Валери
Армстронг
- ТФХудожник
Тони
Фаннинг
- ДБХудожник
Джеймс
Боленбо
- ИВМонтажёр
Иван
Виктор
- МКМонтажёр
Мойра
Кори
- АКОператор
Адриан
Коррейя
- ШМОператор
Шеннон
Мэдден
- КДКомпозитор
Кигэн
Девитт