Кевин может пойти к черту (сериал, 2021) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

Что случается с типичной женой из ситкома, когда закадровый смех стихает и шутки заканчиваются? На этот вопрос пытается ответить сериал «Кевин может пойти к черту» — 1 сезон смотреть онлайн можно на Wink в подписке Amediateka.



В первом сезоне необычного драмеди Эллисон МакРобертс кажется, что ее жизнь — ужасный ситком. Не в последнюю очередь из-за мужа Кевина, безответственного эгоиста, лишенного амбиций и способности сочувствовать. Приближается десятая годовщина их брака, и Кевин хочет закатить вечеринку, куда приглашены его отец Пит и лучший друг Нил. У Эллисон нет никакого настроения отмечать памятный день: она мечтает переехать в дом получше, где их с Кевином жизнь уж точно должна наладиться. Но Пэтти, сестра Нила, делится с ней неприятной новостью: Кевин тайно снял все деньги с их общего банковского счета. У пораженной предательством мужа Эллисон появляется навязчивая идея: а что, если Кевина просто убить? Осталось только найти подходящий способ.



Решится ли она на убийство, вы узнаете, когда будете смотреть сериал «Кевин может пойти к черту» — 1 сезон онлайн доступен в подписке Amediateka на Wink.

