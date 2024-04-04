Кевин может пойти к черту (сериал, 2021) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн
О сериале
Что случается с типичной женой из ситкома, когда закадровый смех стихает и шутки заканчиваются? На этот вопрос пытается ответить сериал «Кевин может пойти к черту» — 1 сезон смотреть онлайн можно на Wink в подписке Amediateka.
В первом сезоне необычного драмеди Эллисон МакРобертс кажется, что ее жизнь — ужасный ситком. Не в последнюю очередь из-за мужа Кевина, безответственного эгоиста, лишенного амбиций и способности сочувствовать. Приближается десятая годовщина их брака, и Кевин хочет закатить вечеринку, куда приглашены его отец Пит и лучший друг Нил. У Эллисон нет никакого настроения отмечать памятный день: она мечтает переехать в дом получше, где их с Кевином жизнь уж точно должна наладиться. Но Пэтти, сестра Нила, делится с ней неприятной новостью: Кевин тайно снял все деньги с их общего банковского счета. У пораженной предательством мужа Эллисон появляется навязчивая идея: а что, если Кевина просто убить? Осталось только найти подходящий способ.
Решится ли она на убийство, вы узнаете, когда будете смотреть сериал «Кевин может пойти к черту» — 1 сезон онлайн доступен в подписке Amediateka на Wink.
Рейтинг
- ОРРежиссёр
Османи
Родригес
- ВАРежиссёр
Валери
Армстронг
- КДРежиссёр
Крэйг
ДиГрегорио
- ЭМАктриса
Энни
Мерфи
- МХАктриса
Мэри
Холлис Инбоден
- ЭПАктёр
Эрик
Петерсон
- АБАктёр
Алекс
Бонифер
- БХАктёр
Брайан
Хау
- РЛАктёр
Рэймонд
Ли
- ДДАктриса
Джейми
Денбо
- ОРАктёр
Османи
Родригес
- РЛАктёр
Робин
Лорд Тейлор
- ВАСценарист
Валери
Армстронг
- ШАСценарист
Шукри
Абди
- ЛДСценарист
Линди
Джамил Гомез
- КШПродюсер
Ким
Шервуд
- ВАПродюсер
Валери
Армстронг
- ТФХудожник
Тони
Фаннинг
- ДБХудожник
Джеймс
Боленбо
- ИВМонтажёр
Иван
Виктор
- МКМонтажёр
Мойра
Кори
- АКОператор
Адриан
Коррейя
- ШМОператор
Шеннон
Мэдден
- КДКомпозитор
Кигэн
Девитт