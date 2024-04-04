Кевин может пойти к черту (сериал, 2021) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

Кевин может пойти к черту. Сезон 1. Серия 2
Кевин может пойти к черту
1-й сезон
2-я серия
7.52021, Kevin Can F**k Himself
Комедия, Драма18+
О сериале

В первом сезоне необычного драмеди Эллисон МакРобертс кажется, что ее жизнь — ужасный ситком. Не в последнюю очередь из-за мужа Кевина, безответственного эгоиста, лишенного амбиций и способности сочувствовать. Приближается десятая годовщина их брака, и Кевин хочет закатить вечеринку, куда приглашены его отец Пит и лучший друг Нил. У Эллисон нет никакого настроения отмечать памятный день: она мечтает переехать в дом получше, где их с Кевином жизнь уж точно должна наладиться. Но Пэтти, сестра Нила, делится с ней неприятной новостью: Кевин тайно снял все деньги с их общего банковского счета. У пораженной предательством мужа Эллисон появляется навязчивая идея: а что, если Кевина просто убить? Осталось только найти подходящий способ.

Страна
США
Жанр
Комедия, Драма
Качество
Full HD
Время
43 мин / 00:43

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
7.2 IMDb

