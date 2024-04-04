Кевин может пойти к черту. Сезон 2. Серия 2
Wink
Сериалы
Кевин может пойти к черту
2-й сезон
2-я серия
7.52021, Kevin Can F**k Himself
Комедия, Драма18+
Серия в подписке «AMEDIATEKA»

Кевин может пойти к черту (сериал, 2021) сезон 2 серия 2 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон

О сериале

Убийство Кевина не удалось, но Эллисон не оставляет попыток сбежать из ситкома. Чем закончатся ее злоключения, расскажет сериал «Кевин может пойти к черту» — 2 сезон смотреть онлайн в подписке Amediateka можно на нашем сервисе Wink.

Второй сезон подхватывает события предыдущего. Эллисон и Пэтти связывают потерявшего сознание Нила и запирают в подвале. Когда он приходит в себя, Пэтти решается отвезти его в больницу, несмотря на протесты Эллисон. Тем временем Кевин вместе с отцом снимает рекламный ролик к своей предвыборной кампании, который позже становится вирусным. В результате Кевин получает статус местной знаменитости, и Эллисон в отчаянии решается инсценировать собственную смерть. Для этого она обращается за помощью к частному детективу.

С какими препятствиями ей придется столкнуться теперь, вы узнаете, включив «Кевин может пойти к черту» — сериал, 2 сезон которого смотреть онлайн можно на Wink в подписке Amediateka.

Страна
США
Жанр
Комедия, Драма
Время
40 мин / 00:40

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
7.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Кевин может пойти к черту»